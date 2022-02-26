شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلى وصن داونز.. ونزول تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بعد مرور 60 دقيقة من عمر المواجهة التي تجمعهما مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حاول الأهلي فرض أسلوب لعبه على إيقاع المباراة من بدايتها، في الوقت الذي ركز خلاله صن داونز على الضغط العالي لمنع الفريق الأحمر من تحضير هجماته من الخلف ، وحاول لاعبو الأهلي الاستحواذ على اللعب والتحكم في رتم المباراة من بدايتها.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء صن داونز في الدقيقة السابعة ولكن لعبها علي معلول ضعيفة في اتجاه حارس بطل جنوب إفريقيا، وهدد موكوينا لاعب صن داونز مرمى الأهلي في الدقيقة 9 ولكن حولها عمرو السولية إلى ركلة ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة جديدة في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة طاهر طاهر وسددها معلول ولكنها ارتطمت بالحائط وارتدت إلى وسط الملعب، واستمر ضغط الأهلي في وسط ملعب صن داونز ولكن بدون خطورة على مرمى بطل جنوب إفريقيا.

ولعب حمدي فتحي رأسية متقنة في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية بارعة من معلول في الجبهة اليسرى ولكن لعبها برعونة، وسدد اليو ديانج تصويبة مباشرة على مرمى صن داونز في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وهدد ديانج مرمى صن داونز بصتويبة صاروخية في الدقيقة 35 من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لفريق صن داونز، فيما حصل صن داونز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 41 نتيجة عرقلة زواني وتم تسديد الكرة مباشرة على مرمى الأهلي ولكن أمسك بها محمد الشناوي، وشن عبد القادر هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 45 ومر من أكثر من لاعب وسددها تجاه المرمى ولكنها ارتطمت بظهر أحد مدافع صن داونز.

وعاد الأهلي بهجمة جديدة من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني الذي صوب كرة مباشرة على مرمى المنافس ولكن أمسك بها الحارس، وحصل الأهلي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47 نتيجة عرقلة طاهر وصوبها معلول مباشرة على المرمى ولكن أمسك بها الحارس على مرتين ويطلق الحكم صارة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع الأهلي بالجنوب افريقي بيرسي تاو في بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد لتعزيز الجانب الهجومي للفريق الأحمر، وهدد عبد القادر مرمى صن داونز في الدقيقة 47 من هجمة خطيرة من الجبة اليسرى ولكنه فقد توازنه على الكرة، وهدد لاكاي مرمى الأهلي بكرة مفاجئة في الدقيقة 52 بعدما صوب كرة وارتطمت بالقائم الأيمن للشناوي وارتدت إلى داخل الملعب.

وهدد لاكاي مرمى الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 57 من تصويبة قوية ولكن حولها الشناوي إلى ركنية، وصب معلول تصويبة خطيرة على مرمى صن داونز في الدقيقة 59 ولكنها مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد، محمد شريف في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.