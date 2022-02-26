شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل أول أهدافه الأفريقية مع الزمالك بعد 30 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك حالة سوء الحظ التي لاحقته في المشاركات الأفريقية مع الفريق الأبيض، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك الوداد المغربي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تألق زيزو، سواء مع المنتخب أو نادى الزمالك، إلا أنهلم يسجل في المشاركات الأفريقية بالقميص الأبيض قبل لقاء الوداد، خاصة أن اللاعب كان يواجه حظاً غريباً فى ارتطام تسديداته المميزة بالقائم أو العارضة خلال المواجهات الأفريقية والتي كان أخرها في مباراة بترو أتليتكو التي أقيمت بالقاهرة بالجولة الأولى.

شارك زيزو مع الزمالك في 21 مباراة بدوري أبطال أفريقيا خلال 3 نسخ، صنع خلالهم 4 أهداف لكنه لم يسجل مع الفريق الأبيض.

بينما في كأس الكونفدرالية 2018/ 2019، والتي توج بها الزمالك، شارك زيزو في 9 مباريات صنع هدفاً ولم يسجل أيضاً.

وبشكل عام شارك زيزو مع الزمالك في 120 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر.

ويواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

وبلغت القيمة التسويقية لنادى الزمالك 21 مليوناً و400 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للوداد 13 مليوناً و180 ألف يورو، ما يعنى أن الفريق الأبيض يتفوق على نظيره المغربي بفارق 8 ملايين و220 ألف يورو.