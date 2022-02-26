شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهاجم مدرب منتخب المغرب بسبب استبعاد حكيم زياش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت جماهير الوداد وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، خلال لقاء الفريق المغربى أمام الزمالك فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقامة حاليا باستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء، وذلك بسبب قرار استبعاد حكيم زياش لاعب فريق تشيلسى الانجليزى خلال مشاركة أسود الاطلسى ببطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة .

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا:

تشكيل الزمالك ضم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.