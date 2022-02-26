شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التربية والتعليم يعتدى على لاعبي العبور بالقسم الثالث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة التربية والتعليم مع فريق العبور فى دورى القسم الثالث أحداثا مؤسفة، وصلت للسحل، مع صافرة الحكم بنهاية المباراة والتى انتهت بفوز العبور بهدفين مقابل هدف.

وتوجه لاعبو التربية والتعليم نحو دكة بدلاء لاعبي العبور والجهاز الفني ومارسوا فاصلا من الضرب والاعتداءات الوحشية، ما أسفر عن عدد من الإصابات من لاعبي العبور والجهاز الفني، ونقل عامل فريق العبور للمستشفي لتلقى العلاج، وتوجه مسؤولو العبور إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة ضد فريق التربية والتعليم.

يذكر أن العبور يحتل المركز الأول برصيد 49 نقطه يتصدر بها المجموعة السادسة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه اتحاد الشرطة ما أصبح قريبا من الصعود للقسم الثاني ، بينما التربية والتعليم يحتل المركز 12 برصيد 16 نقطه ومعرض ومعرض للهبوط.