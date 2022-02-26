شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدة خطيرة لـ"أليو ديانج" على مرمى صن داونز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد المالى أليو ديانج لاعب فريق الأهلى كرة خطيرة على مرمى فريق صن داونز في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.