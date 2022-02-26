شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حارس صن داونز ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة لـ" محمد هانى و معلول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز من انقاذ مرماه من تسديدة خطيرة للثنائى محمد هانى و على معلول لاعبى فريق الاهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وخاض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى : محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.