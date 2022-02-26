شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحافظ على تقدمه بهدف زيزو أمام الوداد المغربى بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والوداد المغربي المقامة حاليا علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين، وحاول لاعبو الوداد إحراز هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك مستغلين عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف، في المقابل فان لاعبى الزمالك حاولوا مبادلة لاعبى الوداد الهجمات والسيطرة علي وسط الملعب مبكرا لمنع احراز الفريق المغربي أهداف.

وفي الدقيقة 4 ينجح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في احراز هدف مباغت لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الجميع معلنا تقدم الزمالك بالهدف الاول، وحاول لاعبو الوداد احراز هدف التعادل الا ان تألق الدفاع وحارس المرمي محمد ابو جبل حالا دون احراز هدف التعادل لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 15 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

في المقابل بدأ فريق الوداد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

خط الوسط: رضا جعايدي - جلال جادودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: جاي مبينزا - زهير المترجي

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.