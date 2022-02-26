شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الأهلي وصن داونز.. و3 فرص ضائعة للأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي المواجهة التى تجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حاول الأهلي فرض أسلوب لعبه على إيقاع المباراة من بدايتها، في الوقت الذي ركز خلاله صن داونز على الضغط العالي لمنع الفريق الأحمر من تحضير هجماته من الخلف ، وحاول لاعبو الأهلي الاستحواذ على اللعب والتحكم في رتم المباراة من بدايتها.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء صن داونز في الدقيقة السابعة ولكن لعبها علي معلول ضعيفة في اتجاه حارس بطل جنوب إفريقيا، وهدد موكوينا لاعب صن داونز مرمى الأهلي في الدقيقة 9 ولكن حولها عمرو السولية إلى ركلة ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة جديدة في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة طاهر طاهر وسددها معلول ولكنها ارتطمت بالحائط وارتدت إلى وسط الملعب، واستمر ضغط الأهلي في وسط ملعب صن داونز ولكن بدون خطورة على مرمى بطل جنوب إفريقيا.

ولعب حمدي فتحي رأسية متقنة في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية بارعة من معلول في الجبهة اليسرى ولكن لعبها برعونة، وسدد اليو ديانج تصويبة مباشرة على مرمى صن داونز في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وهدد ديانج مرمى صن داونز بصتويبة صاروخية في الدقيقة 35 من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لفريق صن داونز، فيما حصل صن داونز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 41 نتيجة عرقلة زواني وتم تسديد الكرة مباشرة على مرمى الأهلي ولكن أمسك بها محمد الشناوي، وشن عبد القادر هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 45 ومر من أكثر من لاعب وسددها تجاه المرمى ولكنها ارتطمت بظهر أحد مدافع صن داونز.

وعاد الأهلي بهجمة جديدة من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني الذي صوب كرة مباشرة على مرمى المنافس ولكن أمسك بها الحارس، وحصل الأهلي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47 نتيجة عرقلة طاهر وصوبها معلول مباشرة على المرمى ولكن أمسك بها الحارس على مرتين ويطلق الحكم صارة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد، محمد شريف في خط الهجوم.

يجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفري صن داونز تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.

الأهلي تعادل سلبياً مع الهلال السوداني في الجولة الثانية التي أقيمت يوم 18 فبراير الجاري بالسودان، فيما تم تأجيل الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخراً بالأمارات وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وضم بيتسو موسيماني 22 لاعباً لقائمة الأهلي في مباراة صن داونز ، وهم : محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد محمود ـ بيرسي تاو ـ محمد عبد المنعم ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر.