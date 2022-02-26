رسائل جماهير الأهلي تزين المدرجات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

وضعت جماهير الأهلي مجموعة من الرسائل خلال بداية مباراة الفريق أمام صنداونز التي جمعت الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وسمحت السلطات المصرية بحضور 5000 مشجع خلال مباراة صنداونز، لتكون رسائل الأهلاوية البارزة في المدرجات شعارا للمباراة.

جاء من بين الرسائل:

تلك الهزيمة ستدفعون ضريبتها إلى يوم تبعثون

المارد ينتفض من جديد

مصر أم الدنيا الأهلي ملك أفريقيا

ديربي القاهرة يحكم بأحكامه

إصحوا يا ناس إصحوا يا عالم الأهلي تال العالم

احنا أبطال كل حاجة