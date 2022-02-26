مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الوداد 3-1 الزمالك.. جبران يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى الزمالك فوزا عريضا أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

هزيمة الزمالك زادت من تأزم موقفه في ترتيب المجموعة والمنافسة على التأهل إلى الدور القادم، في ظل عدم تحقيق أي انتصار بعد مرور نصف مباريات الدور الجاري.

وبعد عدم تحقيق أي فوز في أول ثلاث جولات، ظل الزمالك في المركز الثالثة في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما رفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

ملخص المباراة:

بداية سريعة للزمالك نتج عنها هدف مبكر، بعدما أطلق أحمد سيد زيزو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس الوداد رضا التكناوتي.

وفي الدقيقة الـ27، تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل بعد خطأ دفاعي من الزمالك، حيث سدد زهير المترجي الكرة من خارج المنطقة لتسكن شباك الفريق الأبيض وسط غياب أبو جبل.

وبعد عشر دقائق، نجح الوداد في قلب الطاولة بعد خطأ فادح من محمد أبو جبل حارس الزمالك بعد فشله في تشتيت ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى أمين فرحان داخل المنطقة ويحولها بمقصية داخل الشباك.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قضى الوداد على آمال الزمالك بتسجيل الهدف الثالث، بعدما تلقى يحيى جبران تمريرة أرضية داخل المنطقة ليحولها مباشرة إلى شباك الحارس محمد أبو جبل.

تشكيل الوداد: رضا التكناوتي، أيوب العملود، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني، زهير المترجي، جي مبينزا، رضى الجعدي.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري.