مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي 0-1 صنداونز.. هدف صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي صدمة في القاهرة بالخسارة من صنداونز بنتيجة هدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف صنداونز الوحيد عن طريق البديل "مورينا" في الدقيقة 86 ليهدي فريقه انتصارًا تاريخيًا على الأهلي.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - المريخ (4 نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة) - الأهلي (نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة) - الهلال (نقطة).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

تشكيل صنداونز: كينيدي مويني - ريفالدو كوتزي - بريان أونيانجو - روشين دي رويك - أنديلي جالي - خوليسو موداو - تيبوهو موكوينا - لايل لاكاي - أميتيست رالاني - ثيمبا زواني - بيتر شالوليلي.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 18 حاول حمدي فتحي من كرة رأسية أن يصل لشباك صنداونز بعد عرضية رائعة من علي معلول لكن ترتطم الكرة في دفاع الفريق الضيف وتتحول لركنية.

وفي الدقيقة 23، حاول أليو ديانج من تسديدة قوية أن يسجل من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بجانب المرمى.

وحاول أليو ديانج في الدقيقة أن يلجأ لسلاح التسديد في الدقيقة 35 بكرة قوية خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

لاكاي هدد مرمى الشناوي بتصويبة قوية في الدقيقة 41 بعدما نفذ ركلة حرة مباشر لكن حارس الأهلي يتواجد في المكان المناسب ويتصدى للكرة.

وحاول محمد هاني في الدقيقة 46، أن يسجل هدف الأهلي الأول من تسديدة رائعة بكرة داخل منطقة الجزاء لكن حارس صنداونز يتألق ويبعد الكرة ثم يشتتها الدفاع.

فرصة خطيرة لصالح علي معلول الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من كرة حرة مباشر لكن لا جديد حارس صنداونز يواصل التألق لينتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

الأهلي بدأ الشوط الثاني بفرصة خطيرة عن طريق علي معلول في الدقيقة 47 لكن حارس صنداونز يتألق وتصل الكرة لأحمد عبد القادر لكن لا جديد دفاع صنداونز ينجح في تشتيت الكرة.

في الدقيقة 51، كاد صنداونز أن يسجل هدف مفاجئ عن طريق لاكاي ترتطم الكرة في القائم ليظل الأهلي مهددًا من خطورة الفريق الجنوب أفريقي.

فرصة جديدة من لاكاي في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الشناوي يتألق ويبعد لركنية.

الأهلي حاول الرد من خلال علي معلول في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر كرة التونسي أعلى المرمى.

أفشة حاول من تصويبة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75 لكن محاولة لاعب الأهلي تمر أعلى المرمى وتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 86، وجه البديل مورينا ضربة قاتلة في فريق الأهلي بهدف رائع بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء يكتفي حارس الأهلي محمد الشناوي بمشاهدتها، لتصبح النتيجة (1-0) لصنداونز.

وكاد حمدي فتحي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد كرة رأسية رائعة لكن حارس صنداونز يتألق ويبعدها لركنية.