تشكيل الزمالك.. شيكابالا أساسيا أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويتواجد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق أساسيا بجانب أشرف بنشرقي ويوسف أوباما في الخط الهجومي خلف التونسي سيف الدين الجزيري.

ويلعب أحمد سيد زيزو كلاعب وسط مدافع بجانب إمام عاشور.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد أوناجم، إسلام جابر، عمر السعيد، رزاق سيسيه.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.