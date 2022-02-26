مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يواصل نتائجه المميزة بالفوز على ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز بترو أتلتيكو على نظيره ساجرادا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة عن طريق تياجو أزولو لاعب بترو أتلتيكو في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا مع كل من الوداد المغربي، ساجرادا و بترو أتلتيكو الأنجوليين.

ورفع بترو أتلتيكو رصيده للنقطة الـ7 ليبتعد بصدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ساجرادا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين.

ملخص المباراة

شهدت بداية المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي بترو أتلتيكو، وشكل خطورة في أكثر من محاولة، وسط تكتل دفاعي كبير من ساجرادا الذي اعتمد على الكرة المرتدة.

في الدقيقة 33 حصل بترو أتلتيكو على ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من حارس مرمى ساجرادا، سددها تياجو أزولو في الجهة اليمنى.

الشوط الثاني شهد أخطر فرص بترو أتلتيكو بعد تسديدة قوية عن طريق جارديرل لوبيز، تصدى لها القائم الأيمن لساجرادا.

لم يمر الكثير ثم اختلف الوضع واستطاع فريق ساجرادا السيطرة على الكرة، وكثرة محاولاته لتعديل النتيجة وسط تألق دفاع وحارس مرمى بترو أتلتيكو.

تعرض فريق ساجرادا لصدمة كبيرة بعد أن حصل كارانجا على الإنذار الثاني وتم طرده في الدقيقة 67، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

واصل الفريقين محاولتهم، حتى أعلن حكم المباراة عن صافرة النهاية، بفوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بهدف دون رد.

تشكيل ساجرادا:

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا

الدفاع: جويس لوماليسا – كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو – كارانجا

الوسط: ديبو – كارلينوس – فيكتوريانو – ليبوا

الهجوم: ساتشي – سيلسو.

تشكيل بترو أتلتيكو:

حراسة المرمى : ويلتون جوميز.

الدفاع : فيتكورناناكي فيدينهو – بيدرو بينتو – جواكيم ماركو كينتو.

الوسط : إيدي ماركوس – ويليام داسيلفا سواريز – بيدرو ميجيل – اوجستو دي جيسوس.

الهجوم : جيلسون موريرا – تياجو ليال أزولو – جارديرل لوبيز