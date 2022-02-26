عودة معلول.. تشكيل الأهلي أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيلعب به ضد صنداونز في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي، مشاركة الدولي التونسي علي معلول بجانب محمد عبد المنعم.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة كالتالي: المريخ (4 نقاط) يمتلك مباراة مؤجلة - صنداونز (4 نقاط) - الأهلي (نقطة) يمتلك مباراة مؤجلة - الهلال (نقطة).