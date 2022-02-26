مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل وتوتنهام يدك شباك ليدز برباعية

اقتنص فريق واتفورد نقطة ثمينة من مستضيفه مانشستر يونايتد عقب تعادله معه بدون أهداف السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع فيما وصل رصيد واتفورد إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".



واستهل لاعبو الفريقين المباراة بصورة جماعية وحملوا يافطة كتب عليها كلمة "سلام" بست لغات في رسالة تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ارتدى الالماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد شارة كتب عليها "لا للحرب"، فيما حضرت الأعلام الاوكرانية في المدرجات.



وكان واتفورد اكتسح يونايتد 4-1 ذهابًا في مباراة أدت الى إقالة المدرب النروجي أولي غونار سولشاير.



أحداث المباراة



وبدأ يونايتد المباراة بقوة وأتيحت له فرصة تلو الأخرى، أولا عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ارتطمت كرته بالقائم من تسديدة من داخل المنطقة إثر عرضية من الظهير الايمن آرون وان بيساكا (5).



ووصلت بعدها الكرة إلى البرتغالي الآخر برنو فرنانديش الذي حمل شارة القيادة بعد أن بقي المدافع هاري ماغواير على الدكة، داخل المنطقة وكان في موقع مؤاتٍ لتمريرها الى رونالدو غير المراقب، إلا أنه سددها نحو المرمى وأجبر الحارس بن فوستر على التصدي لها (13).



استمرت سيطرة أصحاب الأرض وتابع رونالدو عرضية من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس في الشباك إلاّ أنّ الهدف ألغي بداعي تسلل على المتوج بخمس كرات ذهبية (15).



وبعد أن وصلت كرة الى رونالدو داخل المنطقة ونجح في الإفلات على الجهة اليمنى من الحارس، رفعها إلى فرنانديش إلا أن رأسية مواطنه علت العارضة (27).



واصل يونايتد مسلسل إهدار الفرص هذه المرة عبر السويدي الشاب أنتوني إيلانغا الذي وصلته الكرة الى داخل المنطقة بعد تبادل جميل، إلا أنه سددها بجانب القائم (56)، قبل أن تصل الكرة إلى رونالدو من هجمة أخرى داخل المنطقة سددها قوية ارتدت من إيلانغا (62).



ولم يشفع دخول جايدون سانشو وماركوس راشفورد في خروج يونايتد بفوز ثالث تواليًا في الدوري.



وفي مباراة أخرى، دك توتنهام هوتسبير شباك مستضيفه ليدز يونايتد 4-0، وسجل أهداف الفائز الآيرلندي مات دوهيرتي 10، السويدي ديان كولوسيفسكي 15، هاري كاين 27 والكوري الجنوبي هيونغ مين سون 85.



وصار رصيد توتنهام 42 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ليدز الذي يعيش أوقاتاً عصيبة مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا عند النقطة 23 في المركز 15. وقد تلقى الخسارة الرابعة توالياً في الدوري.



ونشر حساب بريميرليغ على تويتر إحصائية لافتة عن سون وكاين لاعبا توتنهام اللذان أصبحا أكثر لاعبين يشتركان في تسجيل الأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي بـ37 هدفاً.



