الامارات | العين في الصدارة والوحدة "خطير" والحسم 12 مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين في الصدارة والوحدة "خطير" والحسم 12 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق العين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوحدة عقب فوز الفريقين في الجولة 17 من البطولة، حيث نجح العين في الفوز على اتحاد كلباء وخطف الوحدة فوزاً صعباً على الوصل في مباراة صعبة وقوية، ليبقى الصراع محتدم بين الفريقين حتى يوم 12 مارس المقبل عندما يتقابل الفريقين في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي قمة الشارقة وشباب الأهلي خطف صاحب الأرض فوزاً صعباً من ركلة جزاء ليحسم المركز الثالث برصيد 33 نقطة ويبتعد شباب الأهلي إلى المركز الرابع ويؤكد وجود أزمة بالفريق هذا الموسم عقب الخروج من المنافسة ووداع أكثر من بطولة هذا الموسم.

وأثبت فريق عجمان أنه الحصان الأسود للبطولة عقب تحقيق فوزاً جديداً في الجولة 17 من البطولة وكان على حساب العروبة ليصل إلى النقطة 25 في المركز السادس من بطولة الدوري ويضمن بقائه بقوة خلف فرق الصدارة، ونجح الجزيرة في العودة إلى الانتصارات بتحقيق ثلاثية في مرمى الإمارات برأس الخيمة، وعاد النصر إلى مسلسل هزائمه بخسارة تاريخية أمام خورفكان برباعية نظيفة، لتحدد بنسبة كبيرة ملامح فرق الصراع على الهبوط بين الظفرة الذي خسر من بني ياس والعروبة والإمارات.

لابا في صدارة الهدافين

حافظ مهاجم العين التوغولي لابا كودجو على صدارة هدافي البطولة وابتعد بها بعدما وصل إلى 17 هدف، ليضمن بنسبة كبيرة حسم الصراع مبكراً ويحتل المركز الثاني مهاجم الوحدة، السوري عمر خربين، برصيد 11 هدف، ثم المهاجم البرازيلي لفريق الوحدة جواو بيدرو، والبرتغالي توزي، ولكلاً منهما 9 أهداف

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