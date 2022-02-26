تشكيل الزمالك أمام الوداد المغربي.. عودة زيزو.. وشيكابالا والجزيري وبن شرقي في الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الوداد المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.