عودة معلول وعبدالمنعم.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة صن داونز، التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

يشار إلى أن ترتيب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا هو:

المريخ (4 نقاط) يمتلك مباراة مؤجلة - صن داونز (4 نقاط) - الأهلي (نقطة) يمتلك مباراة مؤجلة - الهلال (نقطة).