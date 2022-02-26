شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف لموسيماني وتطالب اللاعبين بالنجمة الـ"11" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الأهلي الموجودة فى استاد القاهرة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين فور وصولهم وبدء إجراء عمليات الإحماء. وطالبت الجماهير لاعبي الأهلي بمواصلة مشوار الفريق من أجل حصد لقب دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.
وكانت جماهير الأهلي قد توافدت على استاد القاهرة في وقت مبكر لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالأهلي فور وصولهم إلى الاستاد.
وجاء تشكيل الأهلي الذي يخوض المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد.
خط الهجوم: محمد شريف.
يجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.