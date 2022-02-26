جماهير الأهلي تهتف لموسيماني وتطالب اللاعبين بالنجمة الـ"11"

وكانت جماهير الأهلي قد توافدت على استاد القاهرة في وقت مبكر لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف

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