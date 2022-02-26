شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء قبل مباراتهم ضد صن داونز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد، محمد شريف في خط الهجوم.

يجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفري صن داونز تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.

الأهلي تعادل سلبياً مع الهلال السوداني في الجولة الثانية التي أقيمت يوم 18 فبراير الجاري بالسودان، فيما تم تأجيل الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخراً بالأمارات وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وضم بيتسو موسيماني 22 لاعباً لقائمة الأهلي في مباراة صن داونز ، وهم : محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد محمود ـ بيرسي تاو ـ محمد عبد المنعم ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر.



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