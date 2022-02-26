شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يخسر أمام أنجولا فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات كرة اليد من نظيره الأنجولي بنتيجة 18/17 فى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غينيا، وتأهل منتخب شابات كرة اليد إلى النهائى بالفوز نظيره الغيني بنتيجة 28/23 فى إطار قبل نهائى بطولة أفريقيا.

وتأهل منتخب الشابات لكرة اليد رسميا إلى بطولة العالم بجانب منتخبات أنجولا وغينيا وتونس، والمقرر إقامتها العام الجارى فى سلوفينيا.

ونجح منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 بالمجموعة الأولى ببطولة افريقيا بالفوز فى أولى المباريات على منتخب زامبيا بنتيجة 47 - 18 و فى المباراة الثانية حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على منتخب بوركينافاسو بنتيجة 51 - 25 و فى ختام مباريات المجموعة جاءت مباراة منتخبنا الوطنى المصرى مع منتخب انجولا بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 24 - 24.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على المتخبات الوطنية المصرية للإناث.

ويضم جهاز منتخب الشابات، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - إيمان مرجان مدير إدارى - دكتورة منة الله بدوى.