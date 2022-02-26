شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر هتافات الجمهور للاعبي الأهلي باستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمهور الأهلي على ترديد هتافات مؤيدة للاعبي الفريق باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وهتف الجمهور الموجود فى استاد القاهرة للاعبي الفريق بعدة هتافات، أبرزها: "بالدم .. بالروح.. أفريقيا مش هتروح".. و"أهم ..أهم ..أبطال أفريقيا أهم".. و"ألعب برجولة موت على الكورة افريقيا للكبار وأنت الأسطورة".

كما حرص الجمهور على الهتاف لاعبي الاهلي كل واحد بأسمه خلال عملية الإحماء وطالب الجمهور اللاعبين بتحقيق الفوز على صن داونز من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخ النادي.

وتفاعل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني واللاعبين مع هتافات الجمهور.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.