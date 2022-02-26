شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يحضر مران المصرى الأخير استعدادًا لـ أوتوهو الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمدى شعبان، سفير مصر بالكونغو الديمقراطية، على حضور المران الأخير لفريق المصري باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لملاقاة فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غد الأحد. وألقى السفير كلمة للاعبين قبل بدء المران، حثهم خلالها على بذل قصارى الجهد خلال مباراة الغد من أجل تقديم صورة طيبة عن الكرة المصرية، مشيدًا بالسلوك الطيب للاعبي الفريق طوال فترة تواجدهم بكينشاسا. من جهته وجه حسن عمار رئيس البعثة خالص شكره للسفير حمدي شعبان على مبادرته الرائعة بحضور المران، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعطي الدافع لجميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، مهديًا في النهاية قميص النادي المصري للسيد السفير الذى أبدى سعادته بقميص النادي المصري صاحب التاريخ الكبير.

ويترأس بعثة المصري حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.