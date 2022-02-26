شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمليات الإحماء قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها باستاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فى التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق فى المغرب على مصافحة اللاعبين أثناء نزولهم لأرض الملعب لخوض عمليات الإحماء.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.