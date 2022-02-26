شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: الزمالك مطالب بالفوز أو التعادل بعد انتصار بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالواحد السيد، نجم الزمالك السابق، أن فوز بترو أتلتيكو الأنجولى على ساجرادا صعب الموقف على الزمالك والوداد المغربى قبل المواجهة المرتقبة فى ملعب مركب محمد الخامس في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد الواحد السيد خلال تقديمه الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك والوداد على قناة الزمالك، "الزمالك يحتاج لوقوف جماهيره خلفه للخروج من الموقف الصعب في أفريقيا، بعد فوز بترو أتلتيكو اليوم على ساجرادا ورفع رصيده إلى 7 نقاط، فلازم الفريق يفوز ويعدل مساره بعد التعادل في أول مباراتين".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "بترو أتلتيكو فاز في مباراة النهاردة وهيفوز الماتش الجاى كمان هيبقى 10 نقاط فخلى الصراع حاليا بين الوداد والزمالك، فلازم الفريق يكون مقسم المباراة ويقاتل على الفوز أو التعادل على أقل تقدير لأن الهزيمة هتأزم الموقف جدا".

وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.