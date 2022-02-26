شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مشجع مغربى بحالة إغماء بسبب التكدس الجماهيري قبل مواجهة الزمالك والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مشجع مغربى للإغماء بسبب التكدس الجماهيرى قبل المواجهة المرتقبة بين الوداد والزمالك في ملعب مركب محمد الخامس فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعلى الفوز نزل رجال الإسعافات الأولية ونقلوا المشجع إلى خارج المدرجات للقيوم بإسعافه والاطمئنان على سلامته، فى الوقت الذى نزل فيه اللاعبون الملعب لعمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى تنطلق فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.





تشكيل الزمالك ضم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.