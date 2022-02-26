شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم عضوا جديدا للجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، بصفة رسمية، على تعيين خالد سعيد مدربًا للأحمال ضمن صفوف الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم.

كان المدير الفني للفريق قد طالب بضم خالد سعيد للجهاز الفني نظرًا للحاجة لجهوده وفي ظل خبراته الكبيرة وقدراته في الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وبدأ بالفعل مدرب الأحمال مهام عمله والذي سيكون وفق خطط زمنية وحسب قدرات كل لاعب ذلك بالتنسيق مع المدير الفني سعيًا لوصول المعدلات البدنية للاعبين لأعلي مستوياتها وهو ما سيخدم خطط المدير الفني وينعكس بشكل إيجابي علي النتائج.

ويستعد الفريق لملاقاة الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة في إطار الأسبوع الـ 11 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.