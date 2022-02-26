شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على بلدية المحلة بثنائية وديا.. وحلمى طولان يحضر بـ"العكاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على بلدية المحلة بهدفين نظيفين وديًا، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن استعدادات الفريق البترولى لمواجهة المصرى البورسعيدى في اللقاء المقرر له 3 مارس المقبل باستاد برج العرب بمنافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وحضر حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى المباراة الودية بالعكاز بعد إصابة "الركبة" التي تعرض لها في مباراة فاركو بالدورى العام وتسببت فى غيابه عن مباريات الفريق البترولى الماضية ليديرها بدلا منه من الملعب ممدوح المحمدى المدرب العام.

واطمأن حلمى طولان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه وقام بتحفيز بعض البدلاء والدفع بهم فى المباراة للوصول إلى أعلى "فورمة"، خصوصا أن طولان يرغب في تجهيز جميع العناصر داخل صفوف الفريق البترولى.

وتحوم الشكوك حول عودة حلمى طولان لقيادة فريقه من الملعب أمام المصرى البورسعيدى خصوصا أن ما زال يعانى من آثار إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة فاركو ومنعته من قيادة الفريق البترولى من الملعب في لقاء الاتحاد السكندري،وانتهى بخسارة زعيم الثغر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها حلمى طولان إصابته بالتواء فى الرباط الصليبي وكدمة قوية فى الركبة مع شرخ خفيف،بعد تعرضه للسقوط خلال مباراة فريقه أمام فاركو،أثناء قيامه بتوجيه اللاعبين داخل الملعب الأمر الذى أدى إلى تورم ركبته.