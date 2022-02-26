شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمار يتابع مواجهة شباب الإسماعيلى وفاركو بالعكاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عمار لاعب الفريق الأول للنادى الإسماعيلي على متابعة مباراة فريق الشباب ضد فاركو التى أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات دورى الجمهورية، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ويستعد مدافع الدراويش لإجراء عملية جراحية غدًا الأحد فى أحد المراكز الطبية بالقاهرة بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز فى أحد جولات مسابقة الدورى العام.

جدير بالذكر أن لاعبى الدراويش حرصوا على ارتداء قميص اللاعب قبل مباراة الفريق الأخيرة ضد الجونة للرفع من معنوياته والشد من أزره بعد انتهاء موسمه الحالى عقب هذه الإصابة التى ستبعده عن صفوف الفريق لأكثر من 6 أشهر.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم، السبت، على فترتين "صباحية ومسائية"، وذلك ضمن تحضيرات الدراويش لملاقاة مصر المقاصة فى الأول من مارس المقبل على ملعب الكلية الحربية بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمد إبراهيم قد أصدر عدة قرارات علي لاعبيه في الساعات الماضية لفرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق من أجل تحسين النتائج في المسابقة المحلية.

وقرر المدير الفني للدراويش، اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بالإضافة إلي منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.