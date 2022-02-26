شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يتعافى من "خشونة الركبة" ويعود للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من إصابة خشونة الركبة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية وتسببت فى غيابه عن مباراة زعيم الثغر الأخيرة واكتفى بمشاهدتها من المدرجات.

واستبعد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى محمد عبد المنصف من مواجهة إنبى الماضية التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد.

وبات عبد المنصف جاهزا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة المقرر لها بعد غدا الإثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

فى سياق آخر، حقق الاتحاد السكندري ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاثة هزائم وأربعة تعادلات في مسيرته هذا الموسم، ورغم أنه من أقوى خمس فرق هجوميا في المسابقة بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا، إلا أنه يعاني دفاعيا بشكل كبير، حيث استقبل 17 هدفا وهو ثاني أكبر معدل من الأهداف المستقبلة بعد إيسترن كومباني الأضعف دفاعا حتى الآن.

ويعيش النادي السكندري أوقاتا صعبة في ظل الإصابات المتعددة التي تطارد الفريق وعلى رأسها الصليبي التي ضربت عدد من اللاعبين منهم كريم ممدوح وحسام عاشور وكريم الديب، بالإضافة إلى الإصابات الطويلة التي ضربت العديد من اللاعبين، لكن الجميع يثق في قدرة الاتحاد لسابق أمجاده.