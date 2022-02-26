شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم الوداد المغربى بـ سيف الجزيري وشيكابالا وبن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى تنطلق فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

تشكيل الزمالك ضم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.