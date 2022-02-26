الامارات | أحمد بن سعيد يتوج الروسي روبليف بطلاً لـ «تنس دبي» للرجال.. (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يتوج الروسي روبليف بطلاً لـ «تنس دبي» للرجال.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، اللاعب الروسي اندريه روبليف، المصنف السابع عالمياً، بأولى ألقابه في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس، بتغلبه على التشيكي جيري فاسيلي المصنف 123 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-4)، في المباراة النهائية للبطولة في نسختها الـ 30 البالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، والتي جمعتهما اليوم على الاستاد الرئيس في ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، ودامت قرابة ساعة و21 دقيقة.

حضر مراسم التتويج، الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، يصحبه النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة راميش كيدامي، ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس صلاح تهلك، ونائب الرئيس لشؤون التسويق، شينيد السباعي، وأمين السر العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين، بتتويج أبطال النسخة 30 للرجال.

وبات الروسي روبليف، البطل الـ 19 تاريخياً الذي يحقق لقب بطولة «تنس دبي»، والثاني على التوالي في قائمة اللاعبين الروس، بعد مواطنه أصلان كاراتسيف بطل نسخة العام الماضي، كما انضم روبليف إلى القائمة الذهبية لسجلات البطولة التي تضم أساطير اللعبة، أبرزهم حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب السويسري روجيه فيدرر بطل نسخ «2003-2004-2005-2007-2012-2014-2015-2019»، والصربي نوفاك ديوكوفيتش «2009-2010-2011-2013-2020».

وحصل روبليف، بفوزه على جائزة المركز الأول، البالغة 523 ألفاً و740 دولار، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد التشيكي فاسيلي، الجائز المالية للمركز الثاني، البالغة 282 ألفاً و300 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة، مع العلم أن المواجهة التي جمعت اللاعبين في دبي، هي الأول بتاريخ لقائتهما في بطولات التنس العالمي.

ويعد لقب بطولة دبي، الثاني في غضون أسبوعين للنجم الروسي روبليف في الموسم الحالي، عقب نجاحه في 14 الشهر الجاري في انتزاع لقب بطولة مرسيليا الفرنسية، كما أضاف اللاعب اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية منذ تتويجه صيف العام 2017 بأولى ألقابه في عالم الكرة الصفراء، حين فاز في بطولة «كرواتيا المفتوحة».

وتعقيباً على فوزه باللقب الأول في دبي، قال الروسي روبليف: «الفوز في دبي له طعم أخر، بعدما محاولة سابقة العام الماضي ببلوغي الدور نصف النهائي، وأشكر جمهور البطولة الذي لطالما ساندني نحو الفوز وحصد اللقب».

مضيفاً: «سعيد بانضمامي إلى القائمة الذهبية لبطولة دبي، وأعد جمهور دبي بالعودة العام المقبل للدافع عن اللقب، وأتطلع لاستثمار زخم الانتصار هنا في مواصلة تقديم الأداء القوي في استحقاقاتي القادمة ببطولات الموسم».

السجل الذهبي لـ «تنس دبي»

السويسري روجيه فيدرر: بطل نسخ (2003-2004-2005-2007-2012 و2014 و2015 و2019).

الصربي نوفاك ديوكوفيتش: بطل نسخ (2009-2010-2011-2013-2020).

التشيكي كارل نوفيتسك: بطل نسخة 1993.

السويدي ماغنوس غوستافسون: بطل نسخة 1994.

الجنوب أفريقي واين فيريرا: بطل نسخة 1995.

الكرواتي غوران إيفانيسيفيش: بطل نسخة 1996.

النمساوي توماس موستر: بطل نسخة 1997.

الإسباني إليكس كوريتخا: بطل نسخة 1998.

الفرنسي جيروم غولمار: بطل نسخة 1999.

الألماني نيكولاس كيفر: بطل نسخة 2000.

الإسباني خوان كارلوس فيريرو: بطل نسخة 2001.

الفرنسي فابريز سانتورو: بطل نسخة 2002.

الإسباني رافائيل نادال: بطل نسخة 2006.

الأميركي أندي روديك: بطل نسخة 2008.

السويسري ستام فافرينكا: بطل نسخة 2016.

البريطاني انديه موراي: بطل نسخة 2017.

الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت: بطل نسخة 2018.

الروسي أصلان كاراتسيف: بطل نسخة 2021.

الروسي أندريه روبليف: بطل نسخة 2022.

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