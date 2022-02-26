شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب محمد الخامس جاهز لمواجهة الزمالك والوداد المغربي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، قبل ساعات من مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر انطلاقها فى التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



صفحة الزمالك



مركب محمد الخامس



ملعب الزمالك والوداد



ملعب مباراة الزمالك والوداد



ملعب محمد الخامس



ملعب مواجهة الزمالك والوداد



ملعب مواجهة الوداد والزمالك

ويواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.