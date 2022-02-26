شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تاريخية لموسيمانى مع صن داونز قبل مواجهة الأبطال مع الأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اختباراً قوياً وصعباً عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب أفريقيا.

الأهلي سقط فى فخ التعادل فى أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية، ويطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر، تغلب صن داونز على الهلال فى أولى المباريات وتعادل مع المريخ، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه للبقاء على صدارة المجموعة الأولى.

وقاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة .

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.