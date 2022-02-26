الامارات | عبدالله المري بطل الماراثون.. وفيريرا يتصدر الشباب في كأس سلطان بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري بطل الماراثون.. وفيريرا يتصدر الشباب في كأس سلطان بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الفارس عبد الله غانم المري على صهوة "تشا الباكينو" لإسطبلات اسناد بلقب كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 162.32 كيلومتر المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم على مدى يومين وأختتم اليوم السبت، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وقطع البطل مسافة السباق الكلية بزمن وقدره 6:41:21 ساعة، بمعدل سرعة 24.27 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة "ديسكيس كيرديفيد" لإسطبلات "أم7" بزمن وقدره 6:42:26 ساعة، وبمعدل سرعة 24.20 كلم/ ساعة.

فيما حل في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة "ماجيك ريكاردو" لإسطبلات "اس اس" بزمن وقدره 6:46:54 ساعة، وبمعدل سرعة 24.14كلم/ ساعة.

وحسب بروتوكول بوذيب ظفر الفارس ناريان سينج باللقب على صهوة "سبلو آكوم" لإسطبلات المغاوير برصيد 316.65 نقطة وجاء ثانياً محمد جمعة المهيري على صهوة "الميا دو فريهو" لإسطبلات اف 3 برصيد 307.66 نقطة.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة آنا فرجينيا على صهوة "بي جي ماريسما" لإسطبلات ام 7، برصيد 304.30 نقطة.

وأقيمت الجولة الثانية للسباق التي امتدت، لمسافة 81.95 كيلومتر، على ثلاث مراحل، بمشاركة 46 فارساً وفارسة الذين اجتازوا بوابات الفحص البيطري في المرحلة الأولى التي بلغت 82.32 كيلومتر.

من جهة أخرى، توج الفارس الاوروغوياني بريان جاستون فيريرا على صهوة "جروستي باجادي" لإسطبلات "أم7" بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 112.47 كلم، بمشاركة 51 من الفرسان والفارسات، وسجل زمناً وقدره 04:36:42 ساعة بمعدل سرعة 24.39 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة الفارس هزاع جمعة الحمادي على صهوة "جي ام ماوري" لإسطبلات المغاوير، فيما حل في المركز الثالث الفارس سلطان محمد إبراهيم على صهوة "شينكو" لإسطبلات البراري بزمن 04:56:13 ساعة بمعدل سرعة 22.78 كلم/ساعة.

وحسب بروتوكول بوذيب توج الفارس نهيان علي المحرمي على صهوة "بولي اميجو" لإسطبلات الخليج بطلاً للسباق برصيد 233.27 نقطة، وجاء ثانياً مايد أحمد أهلي على صهوة "شاردل نو" لاسطبلات أي بي اتش، برصيد 214.73 نقطة.

وجاء في المركز الثالث حسن علي الصيعري على صهوة "جروان اون" لإسطبلات الشبابي برصيد 195.30 نقطة.

توج الفائزين سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الامارات للفروسية، وحضر مراسم التتويج أحمد السويدي المدير التنفيذي في الاتحاد، وعبد الله النقبي رئيس قسم الاعلام في الاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

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