شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز الليلة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي الليلة واحدة من أهم المواجهات في مشوار دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية التى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات والتساؤلات الخاصة بالمباراة :

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز؟

ج: يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: كيف استعد الأهلي لمباراة صن داونز الليلة؟

ج: إستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة يوم الثلاثاء الماضى بالدوري، ثم الدخول فى معسكر مغلق طويل لمدة 24 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبى الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الهامة، وكذلك استعادة المصابين على معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة صن داونز؟

ج: تضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.

س: ما هي غيابات الأهلي أمام صن داونز؟

ج: استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي من قائمة مباراة صن داونز ، كلاً من :أكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف للأصابة فيما يغيب كل من، حمزة علاء ومحمود متولي ووليد سليمان وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.

س: من هو حكم مباراة الاهلي وصن داونز؟

ج: الاتحاد الافريقي لكرة القدم أسند مهمة إدارة مباراة الأهلي وصن داونز إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد، ويعاونه كل من، لحسن ازكاو مساعد أول، ومصطفي اكاركاد مساعد ثان وسمير الكزاز حكما رابعا.