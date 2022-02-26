شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلقى المحاضرة الأخيرة فى الخامسة والنصف مساءً قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين فى الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، لشرح بعض الأمور الفنية والخططية قبل لقاء الوداد المغربي المرتقب، على أن تتحرك حافلة الفريق فى السادسة مساءً متوجهة لملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي فى التاسعة مساء اليوم باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر فى المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية.