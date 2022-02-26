شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من مواجهة صن داونز والوداد بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة، فيما يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بنفس التوقيت.

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني ويبحث المارد الأحمر عن فوزه الأول بالمجموعة على حساب صن داونز ليبدأ رحلة تخطى دور المجموعات للوصول للتتويج فى نهاية المشوار باللقب الثالث لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالى والبطولة رقم 11 فى تاريخ القلعة الحمراء.

فيما خاض نادي الزمالك لقاءين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفي اللقاء الثاني تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا في أنجولا ويبحث عن فوزه الأول أمام الوداد ليبدأ رحلة تصحيح الأوضاع لخطف تأشيرة التأهل للدور التالى للبطولة ضمن خطة حصد اللقب السادس فى تاريخ القلعة البيضاء والغائب منذ التتويج بنسخة 2002 على حساب الرجاء المغربى.

ويتصدرالمريخ السوداني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوى مع ضن داونز، ويأتى الأهلي ثالثا بنقطة وحيدة والهلال السوداني رابعا بنقطة وحيدة أيضا.

فيما يمتلك الزمالك فى المجموعة الأفريقية نقطتين يحتل بهما المركز الثالث فى المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.