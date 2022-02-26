شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى مع صافرة "المحامى" رضوان جيد قبل مواجهة صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الأهلى وصن داونز تحكيميًا، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، وتٌعد مباراة الأهلى أمام صن داونز هى المواجهة السادسة التي يتولى "جيد" إدارتها للمارد الأحمر، حيث سبق وأدار 5 مواجهات للأهلى بمختلف البطولات.

الأهلى لم يعرف طعم الهزيمة مع صافرة رضوان جيد، حيث فاز فى 3 مباريات، وتعادل فى اثنتين.

المباراة الأولى كانت 2010 أمام جانرز هرارى الزيمبابوى بلقاء العودة من دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا وفاز الأحمر 2/0

المباراة الثانية كانت 2017 أمام بيدفست الجنوب أفريقى بذهاب دور الـ 32 من دورى الأبطال وانتهت بفوز الأهلى 1/0

المباراة الثالثة 2018 ، أمام كمبالا سيتى في ختام دور المجموعات وفاز الأحمر 4/1 .

المباراة الرابعة 2018 أمام الهلال السودانى بختام دور المجموعات أيضًا وتعادلا بهدف لكل فريق 1/1

المباراة الخامسة 2021 أمام فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتعادلا 2/2

ونستعرض أبرز المعلومات عن رضوان جيد حكم اللقاء المرتقب..

- مواليد 9 أبريل 1979، يبلغ من العمر 43 عاما.

- ولد بمدينة أغادير المغربية.

- يعمل محاميا بجانب التحكيم.

- والده الحكم محمد جيد صاحب التاريخ فى الكرة المغربية .

- حصل على الشارة الدولية للمرة الأولى يناير عام 2009.

- تم اختياره ضمن حكام النخبة فى أفريقيا.

- كان حكما للفيديو فى لقاء الأهلى والترجى في نصف نهائي دورى الأبطال النسخة السابقة.

- أدار للزمالك مباراة أمام الترجى التونسى وانتهت بفوز الأبيض.