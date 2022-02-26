شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح كينيا فى تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة 105-51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصرى لكرة السلة، بقيادة الكندي روي رانا المدير الفني، فوزا كبيرا على نظيره الكيني فى الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التى تقام بالسنغال بنتيجة 105/51.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري من فرض السيطرة على أحداث اللقاء منذ الربع الأول الذي انتهى بنتيجة 25-9 ثم استمر التفوق وانتهى الربع الثاني والشوط الأول من المباراة بنتيجة 46-21.

وواصل المنتخب سيطرته على اللقاء وأنهى الشوط الثالث من المباراة لصالحه بنتيجة 77-34 قبل ان ينتهي الربع الرابع والمباراة بنتيجة 105-51.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة السلة مقرر له أن يواجه نظيره الكونغو الديموقراطية ظهر غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا في آخر مواجهات المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.