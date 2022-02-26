شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك على الأراضى المغربية قبل مواجهة الوداد بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة عربية من العيار الثقيل تشهدها المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي وضيفه الزمالك، حيث يحتل البطل المغربى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن الزمالك فى مواجهة تكتيكية مثيرة بين وليد الركراكي مدرب الوداد والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز فى ظل مواجهة أنجولية خالصة، تشهدها الجولة بين بترو أتلتيكو وساجرادا، ويبدو بترو أتلتيكو مفاجأة المجموعة بعدما حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على الفرق المغربية فى عقر دارها فى ثلاث مناسبات سابقة، ويسعى لتحقيق الفوز الرابع هناك، فلقد حقق الفارس الأبيض الفوز على المغرب الفاسي، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال عام 2012 بنتيجة (2-0)، ثم فاز على الفتح الرباطي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال 2015، بنتيجة (3-2) ، وكان الفوز الثالث للزمالك، على حساب الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2020 بهدف دون رد.

ولم ينجح الزمالك فى الفوز على الوداد المغربى بعقر داره حيث انتهت المواجهة الوحيدة التى جمعت الفريقين هناك بنتيجة 5-2 فى نصف نهائى دوري الابطال 2016 بعد أن حقق الفارس الابيض الفوز ذهابا برباعية نظيفة، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين (6-5).

فيما تلقى الوداد المغربى ثلاث هزائم من الاندية المصرية على أرضه منها مرتين من الأهلي عامي 2016 و2020 بدوري الأبطال وأمام الإسماعيلي في الكونفيدرالية عام 2007.