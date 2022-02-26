شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى أمام أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة باحثاً عن الثلاث نقاط؛ من أجل مواصلة التقدم فى المجموعة ثم الصعود للأدوار النهائية والحفاظ على اللقب الأفريقي الذى حققه الأهلي فى النسختين الأخيرتين للبطولة القارية وتوّج به 10 مرات فى تاريخه.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 27 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة ثمان مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «تسعة مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 38 مرة، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.

فيما تقابل الأهلي وصن داونز في ثماني مباريات، جميعهم كانوا في دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في الفوز بأربع مباريات منهم، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة؛ هى الاسوء في تاريخ المارد الأحمر .

وتعد آخر مواجهتين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وفاز النادي الأهلي على صن دوانز بهدفين دون رد بالقاهرة قبل التعادل بهدف في الإياب بجنوب إفريقيا.

بينما كان آخر صدام بين الأهلى وأندية جنوب أفريقيا هو مواجهة نهائى دوري أبطال بالنسخة الأخيرة حينما فاز المارد الأحمر على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد ليتوج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخه.