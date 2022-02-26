شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إلغاء مراقبى الحكام فى الدورى واختبارات لتصنيفهم بالمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إلغاء تعيين مراقبي حكام لمباريات الدوري العام خلال الفترة المقبلة توفيراً للنفقات، خاصة أنه لم يصبح هناك احتياج للأمر بعد تطبيق تقنية الفار وتطور النقل والإرسال التليفزيونى بشكل كبير.

كما قرر اتحاد الكرة تصنيف مراقبي المسابقات، بحيث يتم تحديد مراقبي كل درجة في الدوريات، ويتم عمل اختبارات للمراقبين وتصنيفهم على أساسها بأن يكون هناك مراقبين للدرجة الأولي وآخرين للدرجة الثانية، وكذلك للثالثة والرابعة على أن يتم عمل اختبارات للراغبين فى الترقى ومراقبة دورى أعلى من التصنيف الموضوع فيه المراقب.

وقامت لجنة مسابقات القسم الثانى بالبدء فى تنظيم دورات وورش عمل لمراقبى مباريات القسم الثانى لرفع كفاءتهم والتأكيد على ضوابط عمل المراقبين خلال الفترة المقبلة، حيث تعتمد اللجنة على تقارير المراقبين بجانب الحكام فى اتخاذ القرارات اللازمة عقب كل جولة فى الممتاز"ب".

وعقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، أول اجتماعاتها الثلاثاء الماضى من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ19 لمسابقة الدورى، وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود ومحمد سكر وأحمد رضوان.