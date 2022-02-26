شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن رسمياً ضم محمود صابر بعد وصول بطاقته الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا إتمام صفقة محمود صابر لاعب النجم الساحلي التونسي السابق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب، وقيده بشكل رسمي فى قائمة فريقه.

من جهته، أعرب محمود صابر عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا قادما من النجم الساحلى التونسي، مؤكدا أن المفاوضات مع سيراميكا لم تستغرق وقتاً طويلاً، فى ظل الاتفاق مع النادى على كل تفاصيل التعاقد، ورغبته في التواجد ضمن صفوف الفريق.

وقال مدافع سيراميكا الجديد، "لدى طموحات كبيرة مع الفريق، من أجل احتلال مركز جيد ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي، موضحا أنه تابع مباريات فريق سيراميكا الأخيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان واللاعبين، يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلة المقبلة، بدءًا من لقاء ايسترن كومباني بعد غد الاثنين.

وكان سيراميكا ينتظر فقط البطاقة الدولية لمحمود صابر من أجل إتمام التعاقد معه وقيده بشكل رسمي فى قائمة الفريق.

ويلتقي سيراميكا مع ايسترن كومباني فى الثالثة عصر بعد غد الاثنين على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وانضم محمود صابر إلى صفوف سيراميكا في تعاقد مدته 3 مواسم ونصف الموسم، ويجيد شغل أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، ووسط الملعب، وسبق له تمثيل الأهلي، والنجم الساحلي التونسي، وحظى بشرف الانضمام لمنتخبي مصر لمرحلتي الشباب والأولمبي.