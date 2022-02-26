شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 26 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تفاصيل جلسة موسيماني مع ثلاثي الأهلي قبل مواجهة صن داونز، 40 ألف مشجع فى مباراة الوداد المغربي ضد الزمالك بدورى الأبطال الليلة .

40 ألف مشجع فى مباراة الوداد المغربي ضد الزمالك بدورى الأبطال الليلة

وافقت الجهات الأمنية بالمغرب، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، على حضور 40 ألف مشجع خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام الزمالك والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

تفاصيل جلسة موسيماني مع ثلاثي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسات خاصة مع بعض لاعبي الفريق، كل على حدة، لتوجيه نصائح لهم قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الليلة بدوري أبطال أفريقيا. وتحدث موسيماني مع محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وكذلك على معلول خلال تدريبات الفريق الأخيرة من أجل توجيههم وتقديم بعض النصائح قبل لقاء بطل جنوب أفريقيا.

صالة القناة بالإسماعيلية تستضيف قمة دورى الطائرة بين الأهلي والزمالك

تستضيف صالة القناة بالإسماعيلية قمة نهائيات دورى الكرة الطائرة لتحديد البطل بين الأهلى والزمالك يوم 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022.

خروج أبو القاسم وحمزة من دور الـ64 بكأس العالم للشيش

ودع ثنائى منتخب مصر لسلاح الشيش علاء أبو القاسم وزميله محمد حمزة منافسات فردى كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة من دور الـ 64، حيث خسر أبو القاسم من بطل اليابان 15 / 7 وحمزة من بطل إيطاليا 15 / 10.

جاءت المسحة التي خضع لها جميع أفراد نادى بيراميدز من لاعبين وجهاز فنى وإدارى وطبي سلبية تماما من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الصفاقسي فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كيروش يتابع محمد هانى وياسر إبراهيم أمام صن داونز باستاد القاهرة يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى الليلة فى دورى المجموعات الأفريقى باستاد القاهرة، وذلك فى إطار متابعة العناصر المرشحة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال المقرر لهما يوما 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

اتحاد الكرة يشكل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى خلال شهر أبريل أو مايو

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأولمبي، بعد قرار توجيه الشكر لشوقي غريب مدرب الفراعنة وجهازه المعاون، خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.