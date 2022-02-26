شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن الفوز الثالث على الوداد المغربى بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى لقاء صعب على الفريقين، خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا فى مواجهاته أمام الوداد، بعدما واجه بطل المغرب فى 3 لقاءات سابقة، حقق الفوز فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وبات فريق الزمالك جاهزا بقوته الضاربة للمباراة فى معظم المراكز، وذلك بعد تماثل ثنائى الفريق حازم إمام من الإصابة وأحمد سيد زيزو من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفى دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.

نجح الوداد البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب، فيما كان الفريق المغربي قد خسر فى مباراة الذهاب بنتيجة 1/0.

وفي دور المجموعات فاز الوداد بثلاثية نظيفة فى اللقاء الأول على ساجرادا الأنجولي، قبل أن يخسر أمام بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.