شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى طارق تتوج بفضية بطولة أفريقيا لشابات سلاح سيف المبارزة فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلمى طارق لاعبة السلاح فى الفوز بفضية بطولة أفريقيا لسلاح سيف المبارزة شابات، والتي تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية في الفترة من 23 فبراير وحتي 27 فبراير، بعد خسارتها من الجزائرية مروة قهام بنتيجة 15-7 في الدور النهائي.

وبدأت سلمى طارق مشوارها في البطولة بالفوز في جميع مبارياتها بدور المجموعات ثم تأهلت مباشرة لدور ربع النهائي وفازت على الجزائرية ملك ليا بنتيجة 15-5، ثم فازت على مواطنتها آية شريف بنتيجة 15-12 في دور نصف النهائي، وخسرت من الجزائرية مروة قهام في نهائي البطولة.

فيما حصلت مروة قهام لاعبة منتخب الجزائر على المركز الأول والميدالية الذهبية و يسرى زبودج لاعبة منتخب الجزائر جاءت فى المركز الثالث والميدالية البرونزية و آية شريف لاعبة منتخب مصر في المركز الثالث مكرر و حصدت الميدالية البرونزية

وتعد حصيلة المنتخب المصري حتي الآن 8 ميداليات ذهبية، و 9 ميداليات فضية، و 11 ميداليات برونزية، لتستمر سيطرة المنتخب المصري على صدارة جدول الترتيب العام للبطولة.