شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى طارق تتوج بفضية بطولة أفريقيا لشابات سلاح سيف المبارزة فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت سلمى طارق لاعبة السلاح فى الفوز بفضية بطولة أفريقيا لسلاح سيف المبارزة شابات، والتي تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية في الفترة من 23 فبراير وحتي 27 فبراير، بعد خسارتها من الجزائرية مروة قهام بنتيجة 15-7 في الدور النهائي.
وبدأت سلمى طارق مشوارها في البطولة بالفوز في جميع مبارياتها بدور المجموعات ثم تأهلت مباشرة لدور ربع النهائي وفازت على الجزائرية ملك ليا بنتيجة 15-5، ثم فازت على مواطنتها آية شريف بنتيجة 15-12 في دور نصف النهائي، وخسرت من الجزائرية مروة قهام في نهائي البطولة.
فيما حصلت مروة قهام لاعبة منتخب الجزائر على المركز الأول والميدالية الذهبية و يسرى زبودج لاعبة منتخب الجزائر جاءت فى المركز الثالث والميدالية البرونزية و آية شريف لاعبة منتخب مصر في المركز الثالث مكرر و حصدت الميدالية البرونزية
وتعد حصيلة المنتخب المصري حتي الآن 8 ميداليات ذهبية، و 9 ميداليات فضية، و 11 ميداليات برونزية، لتستمر سيطرة المنتخب المصري على صدارة جدول الترتيب العام للبطولة.
بينما ودع ثنائى منتخب مصر لسلاح الشيش علاء أبو القاسم وزميله محمد حمزة منافسات فردى كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة من دور الـ 64، حيث خسر أبو القاسم من بطل اليابان 15 / 7 وحمزة من بطل إيطاليا 15 / 10.
ومن المقرر أن تقام منافسات الفرق غدا، ويطمح لاعبو الفراعنة بقوة فى تصحيح المسار بحصد ميدالية على صعيد الفرق.
وانتهت مساء أمس مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة وجاءت نتائجها كالتالي:
حصل محمد حسن على المركز الـ 68 بعد خسارته في دور الـ 64 الغير الرئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.
كما حصل محمد عصام على المركز الـ 116 مكرر بعد خسارته في دور الـ 128 الغير رئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.
وجاء عبد الرحمن حافور في المركز الـ 163، ومازن الميقاتي في المركز الـ 164, وصالح محمد صالح في المركز الـ 165, وتامر زين العابدين في المركز الـ 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.
وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم "علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين الذي يخوض المنافسات على نفقته".