شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعباً لقائمة مباراة غزل المحلة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، 20 لاعبا بقائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة والمقرر لها غدا الأحد باستاد برج العرب بالدوري الممتاز فى الخامسة والنصف مساءً.

وحذر أحمد سامى لاعبي سموحة من الرعونة فى لقاء غزل المحلة، موكدا أن مباريات المحلة دائما ما تكون من الموجهات القوية لأن لديهم جهاز فنى طموح ولاعبين شباب لديه الرغبة لتحقيق الانتصارات ودائما تؤدى مباريات هجوميه بعيدا عن التكتلات الدفاعية .

وجاءت قائمة سموحة لمباراة المحلة كالتالي:

حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

الدفاع : رجب نبيل و خالد عبد الفتاح وأحمد جمال وأحمد حكم و حمدى علاء

الوسط : محمد كناريا و محمد عبد العاطى و محمود حليمو و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى وإسكندر أمير عادل

الهجوم : صديق اوجولا و اليا سيلا و جيروم فيليب و مروان حمدى و مهاب أشرف ومحمد نادى

ويغيب عن سموحة أمام غزل المحلة كل من: محمد شكرى للإصابة وأحمد بيكهام للايقاف، وأحمد حمص و شريف رضا وحسين فيصل لأسباب فنية.