شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية تحدد مصير بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الجهاز الطبي للأهلي بيتسو موسيمانى بعدم الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو فى التشكيل الأساسي للفريق فى مباراة صن داونز الليلة بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم دخول بيرسي تاو قائمة الأهلي لمباراة الليلة بعد غياب عدة أسابيع للإصابة، إلا أن الجهاز الطبي يرفض مشاركته فى التشكيل الأساسي للمباراة التى ستقام فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويؤكد الجهاز الطبي أنه من الأفضل مشاركة بيرسي تاو تدريجياً فى المباريات لأنه غاب عدة أسابيع بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يجلس بيرسي تاو على دكة البدلاء فى مباراة الليلة، على أن يكون إحدى الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها موسيماني فى المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الليلة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.