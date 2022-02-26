تقارير مغربية: الوداد يشتكي من تصرفات مسؤول الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الوداد المغربي اشتكوا من التشويش الذي يمارسه الزمالك قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الوداد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ووفقا لصحيفة "le360" المغربية، فإن مسؤولا في الزمالك اتصل بعدد من لاعبي الوداد بداعي تقديم عروض لهم من أجل التعاقد معهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف مصدر مقرب من الوداد بحسب الصحيفة أن مسؤولي النادي المغربي اعتبروا أن اتصال الزمالك بعدد من لاعبي فريقهم، من بينهم أيمن الحسوني ويحيى جبران وتقديم عروض لهما في الوقت الراهن، ليس سوى خطوة لتشتيت تركيزهم والتأثير عليهم ساعات قليلة من المباراة المرتقبة.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.